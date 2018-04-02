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​Инвестиционный счет в Сбербанке поможет увеличить доход

Сбербанк совместно с Московской биржей и компанией FinExпровели в Сургуте бесплатный семинар «Индивидуальный инвестиционный счет: стратегии инвестирования». Спикеры рассказали участникам семинара о способах вложения средств в ценные бумаги и действующих налоговых льготах.

«Пополнять счет можно ежегодно на сумму до миллиона рублей и инвестировать данные средства в инструменты фондового рынка – акции, государственные и корпоративные облигации, ETF, валюту и многое другое. Например, пополнив счет до конца 2018 года, уже в 2019-ом можно получить налоговый вычет в размере 13%, но не более 52 000 рублей. Либо в конце трёхлетнего периода с момента открытия счета освободить от уплаты налогов всю прибыль, полученную на ИИС», – комментирует консультант по инвестициям Дирекции глобальных рынков Центра CIB «Западная Сибирь» г. Сургут Максимова Наталья.

Открыть инвестиционный счет можно самостоятельно через Сбербанк Онлайн. Совершать операции со счетом можно через систему интрнет-трейдинга QUIK или по телефону. Кроме того, в 2017 году Сбербанк запустил бесплатное приложение для мобильного устройства «Сбербанк Инвестор», позволяющее совершать сделки купли/продажи в режиме онлайн. Получить более подробную информацию и подать заявку на открытие индивидуального инвестиционного счета можно на сайте Сбербанка в разделе «Онлайн брокерские услуги» или по телефонам: 8(3462)28-35-30, 8(800)555-55-50.


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Сегодня в 11:48, просмотров: 224, комментариев: 0


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