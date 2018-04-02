​Директор Росгвардии попросил СК завести дело в отношении своих сотрудников из-за пожара в Кемерово

Директор Росгвардии Виктор Золотов поручил своим подчиненным обратиться в Следственный комитет России (СКР) с просьбой возбудить дело в отношении своих сотрудников, которые отвечали за охрану ТРЦ «Зимняя вишня», пишет «Коммерсант».

Издание отмечает, что согласно результатам проверки, сотрудники центра допустили неподготовленных охранников к работе в торговом центре. В свою очередь советник Золотова Александр Хинштейн заявил, что охрана «Зимней вишни» осуществлялась незаконно. В частности, охранная организация «Центр защиты» не могла оказывать охранные услуги, предусмотренные договором с торговым центром, уточнил он.

«Один из охранников не привел в действие систему оповещения, пояснив затем, что он просто растерялся. Другие не приняли мер к эвакуации посетителей, разблокированию пожарных выходов и действий, направленных на помощь гражданам», – объяснил Хинштейн.