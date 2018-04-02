ТПП Югры организует «Инвестиционную стратегическую сессию»

В рамках Югорского промышленного форума – 2018, который состоится 10-11 апреля, Торгово-промышленная палата ХМАО – Югры организует «Инвестиционную стратегическую сессию». В ходе панельной дискуссии участники рассмотрят ключевые вопросы, направленные на достижение задач по инвестиционному развитию региона.

Представленные проекты получат независимую оценку, ценные советы экспертов и смогут заручиться надежной поддержкой инвесторов региона. Для самих инвесторов «Инвестиционная сессия станет» источником новых бизнес-идей и возможностью найти пути для перспективных, выгодных вложений. На подобных мероприятиях формируются проекты, которые потом становятся лидерами и вносят свой вклад в развитие региона!

Приоритетные направления инвестиционных проектов: инновационная промышленность, внедрение ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий; развитие основных отраслей промышленности региона, общественная инфраструктура.

«Важнейшим условием повышения благосостояния жителей Югры является динамичное развитие экономики, привлечение инвестиций, совершенствование технологий. Поэтому ключевое значение мы придаем продвижению прямых контактов между представителями власти, научного и бизнес-сообщества. При этом рассчитываем на внимание не только к крупномасштабным проектам, но и на поддержку идей малого предпринимательства. Уверен, участие широкого круга экспертов всем принесет желаемые результаты. В конечном счете, от сотрудничества выиграют все!», - отметил президент, председатель Правления Торгово-промышленной палаты ХМАО – Югры Игорь Чертов.

Лучшие проекты гарантированно получат сопровождение в инвестопроводящей инфраструктуре ТПП РФ, пройдут поэтапную квалифицированную экспертизу с привлечением Научно-технического совета ТПП РФ и будут представлены потенциальным российским партнерам на выставке «ИННОПРОМ – 2018» и в рамках презентации промышленного и инвестиционного потенциала ХМАО – Югры в ТПП РФ.