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В Сургуте подвели итоги городского конкурс-фестиваля «Студенческая весна»

Фото Владимир Бойко
Фото Владимир Бойко

Активная и талантливая молодежь всех учебных заведений города собралась сегодня в театре СурГУ, пожалуй, для самого волнительного момента — оглашения результатов конкурса. Пока артисты готовились к выступлению, зрители активно делились впечатления от студенческой весны.

«Для меня фестиваль ассоциируется с приходом весны и приливом новых сил. В зале была великолепная атмосфера, было приятно смотреть на то, как студенты поддерживают всех выступающих. Уверен, что в следующем году я вновь приду на концерт», - отметил Святослав Семенов, ученик 3 лицея.

«Мне особенно запомнились номера из направления хореографии и музыки, а также номер про Сталинградскую битву от Сургутского политехнического колледжа», - поделился Илья Чеканов, студент СурГПУ.

«Я получила бурю положительных эмоций, которые меня вдохновили. Не первый год посещаю студвесну, мне нравится смотреть на талантливых и активных ребят, за которых всегда очень переживаю», -рассказала Анастасия Аксютина, студентка СурГПУ.

На протяжении двух дней студенты представляли ярчайшие номера в различных направлениях: музыка, хореография, театр, мода, оригинальный жанр и журналистика. О том, что конкурсанты подготовились профессионально, подтверждают сами члены жюри.

Видно, и это радует, что со студентами занимаются внутри учебных учреждений, долго и тщательно готовятся к выступлениям. На сегодняшний день мы увидели готовый профессиональный продукт, который имеет место быть на сцене. Отмечу очень сильный вокал и хореографию. Желаю студентам развиваться дальше, смотреть для вдохновения видео, читать много книг - пусть в головах рождаются новые интересные образы, - резюмирует Александр Шипицин, член жюри.

Впечатлениями поделились, «обратную связь» от жюри получили, осталось огласить результаты. Барабанная дробь!

Результаты концертных номеров среди ссузов:

Направление «Музыка»:

Категория "Любители": 1 место - Виктория Беседина, Сургутский медицинский колледж.

Категория «Профессионалы»: 1 место - Вокальная студия «Росич», Сургутский политехнический колледж.

Направление «Танец»:

Категория "Любители": 1 место - Диана Гамзабекова, Сургутский медицинский колледж.

Категория «Профессионалы»: 1 место - Студия эстрадного танца «СПЛЭШ», Сургутский политехнический колледж.

Направление «Мода»:

Категория "Любители": 1 место - Театр моды «Образ», Сургутский политехнический колледж.

Направление «Театр»:

Категория "Любители": 1 место - Иван Голубовский, "Художественное слово", Сургутский политехнический колледж и театральный коллектив «Без границ», "Театр малых форм", Сургутский нефтяной техникум.

Результаты концертных номеров среди вузов:

Направление «Музыка»:

Категория "Любители": 1 место - Коллектив «Кактус», Сургутский государственный педагогический университет и ансамбль «Росы Югры», Сургутский государственный университет.

Категория «Профессионалы»: 1 место - Артур Морозов, Сургутский государственный педагогический университет.

Направление «Танец»:

Категория "Любители": 1 место - Дуэт «Yakutzoo», Сургутский государственный университет и коллектив «Вертикаль», Сургутский государственный педагогический университет.

Категория «Профессионалы»: 1 место - Никита Дементьев, Сургутский государственный университет и коллектив «MarAlice», Сургутский государственный педагогический университет.

Направление «Мода»:

Категория "Любители": 1 место - Театр моды «Freedom of style», Сургутский государственный университет.

Категория «Профессионалы»: 1 место - Модная мастерская «Кардиган», Сургутский государственный педагогический университет.

Направление «Оригинальный жанр»:

Категория "Любители": 1 место - Пантомима «Девочка со спичками», Сургутский государственный университет.

Категория «Профессионалы»: 1 место - Георгий Кочкин, Сургутский государственный университет.

Направление «Театр»:

Категория "Любители": 1 место - Олег Раздобреев, Сургутский государственный университет и студия «Софиты», Сургутский государственный педагогический университет.

Категория «Профессионалы»: 1 место - Мария Фомкина, Сургутский государственный университет.

В направлении «Журналистика» первое место среди ссузов было присуждено творческому коллективу Сургутского политехнического колледжа за работу периодического издания, а лидерами среди вузов стали Сергей Завьялов и Владимир Николаев из Сургутского государственного педагогического университета, в номинации «Студенческое телевидение».

Отметим, что следующий этап конкурса — поездка делегаций на окружную «Студенческую весну». Желаем успехов!


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Сегодня в 10:13, просмотров: 81, комментариев: 0


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