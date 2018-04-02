​Сервисом «ДомКлик» воспользовалось более миллиона человек

29 марта 2018 года, Москва— Число пользователей сервиса для поиска и покупки недвижимости в ипотеку «ДомКлик» превысило один миллион человек. Это люди, которые зарегистрировались и создали заявку на ипотеку на сайте или в приложении. По данным Сбербанка на март 2018 года, уже более 17 % выдач ипотеки приходится на заявки, поданные через «ДомКлик». При этом в Москве выдачи по онлайн-заявкам уже превысили выдачи по заявкам в офисах Сбербанка — 33 % против 31 %.

«Перевод ипотеки в онлайн и развитие смежных с ней услуг — приоритетная задача для нас, и мы с радостью отмечаем, что взяли первый значимый рубеж — более миллиона человек воспользовались нашим сервисом. "ДомКлик" позволяет пройти почти весь цикл покупки квартиры онлайн — от выбора объекта и оформления ипотеки до постановки на учет в Росреестр. Купить квартиру становится проще, быстрее и выгоднее. В дальнейшем мы продолжим совершенствовать наш сервис, создавать новые и улучшать существующие услуги», — отметил директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.

«ДомКлик» — сервис для поиска и покупки недвижимости в ипотеку от Сбербанка работает с 2017 года. Он позволяет подать заявку и получить одобрение ипотеки онлайн, выбрать недвижимость из сотен тысяч объявлений и отправить понравившийся вариант на одобрение в банк в один клик. При покупке готовой квартиры, отмеченной на ДомКлик значком "Одобрение онлайн", клиент получает дисконт к ставке по ипотеке в размере 0,3 п.п.