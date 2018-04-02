МЧС: над собственником должен всегда висеть "дамоклов меч" внезапных инспекций

Директор Департамента надзорной и профилактической деятельности МЧС Ринат Еникеев заявил, что ведомство должно участвовать в вводе зданий в эксплуатацию, пишет Interfax.

«Думаю, что это необходимо. Эта мера позволит исключить введение в строй объектов с нарушениями требований пожарной безопасности», - сказал Еникеев в интервью "Российской газете".

Помимо этого он также потребовал вернуть право проведения внезапных рейдов.

«Ведь владелец здания может подготовиться к проверке, занять где-то или же арендовать огнетушители, расчистить и разблокировать эваковыходы, а после окончания проверки снова их захламить. Чтобы такого не было, над собственником должен всегда висеть "дамоклов меч" внезапных инспекций», - отметил представитель МЧС.