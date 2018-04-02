«Университет-Югра» одержал две победы в заключительном выездном турне

Баскетбольный клуб «Университет-Югра» завершил первую часть сезона на четвертом месте. В заключительном выездном турне сургутянам удалось одержать две победы и получить преимущество своей площадки в плей-офф.

Последний матч в рамках текущего турне «Университет» провел против «Химок». Игра закончилась со счетом 83:61.

На данный момент уже известны все пары четвертьфинальной серии. «Университет» примет на своей площадке «Новосибирск». Матчи назначены на седьмое и девятое апреля.