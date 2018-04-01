«Дело Скрипалей» назвали провокацией британских спецслужб

Посол России в Великобритании Александр Яковенко в эфире телеканала НТВ высказался по «делу Скрипаля», сообщает «Коммерсант». «У нас очень серьезные подозрения, что эта провокация была осуществлена британскими спецслужбами, с нами отказываются сотрудничать, нам не представляют никакой фактуры. Вот, собственно, реалии и приводят нас к заключению о том, что это провокация спецслужб»,— заявил он.

«Второе — несколько лет назад Великобритания активно размышляла над тем, какова же будет их роль в Западном союзе. И вот тогда, когда была утверждена концепция национальной безопасности и чуть позднее Тереза Мэй это подтвердила, то британцы взяли курс на лидирующую роль в так называемом сдерживании России. Но для того, чтобы Россию сдерживать, нужна мощная провокация для того, чтобы эту позицию поддержал и парламент, и народ»,— отметил дипломат.