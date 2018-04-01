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Путин принял отставку Тулеева

Президент России Владимир Путин принял заявление губернатора Кемеровской области Амана Тулеева об отставке по собственному желанию, сообщает Lenta.ru.

До проведения выборов временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области назначен заместитель Тулеева Сергей Цивилев.

Об отставке Амана Тулеева стало известно в воскресенье, 1 апреля. После этого он записал видеообращение с извинениями и соболезнованиями в связи с трагедией в кемеровском торговом центре. «Уважаемые кузбассовцы, я сделал все, что мог. Еще раз приношу самые глубокие соболезнования. Но надо же жить, дальше жить. Жить, чтобы хранить память о тех, кого мы потеряли», — сказал он.


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Сегодня в 14:52, просмотров: 208, комментариев: 0


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