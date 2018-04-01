В Сургут может вернуться «Газпром Переработка»

Компания «Газпром Переработка», в прошлом году переехавшая в Санкт-Петербург, может вернуться в Сургут. Об этом сообщают источники внутри предприятия.

По словам собеседников, к такому решению руководство предприятия могло прийти из-за невозможности продать недостроенное здание штаб-квартиры «Газпром Переработки» в Сургуте. «Желающих приобрести долгострой не нашлось, а содержать постройку слишком накладно, поэтому его решили использовать по назначению, а для этого вернуть компанию в Сургут», - сообщают сотрудники «Газпром Переработки.

Помимо этого, в ходе переезда в Санкт-Петербург возникли сложности, из-за которых экономическая выгода от перемещения штаб-квартиры оказались неочевидными. Источники также добавляют, что в Сургуте осталось много бывших сотрудников предприятия, которых можно будет снова нанять, что решит кадровый вопрос.

Кроме того, как сообщают наши читатели из бывших работников «Газпром Переработки», они встречали в городе своих коллег, приехавших из Санкт-Петербурга, что может быть началом обратной миграции в Сургут.

Сегодня — 1 апреля, когда многие редакции СМИ традиционно публикуют не совсем серьезные и правдивые новости. Мы — не исключение. Как вы думаете, эта новость – правда или наша первоапрельская шутка? Пишите свои версии в комментариях, а правильный ответ читайте в понедельник, 2 апреля, на siapress.ru.