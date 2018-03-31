​Какие стиральные порошки по оценке Роскачество стали лучшими?

Роскачество проверило стиральные порошки для цветного белья 31 популярного бренда, в том числе 22 российских.

порошками повышенного качества назвали немецкий порошок Burti COLOR, российские «Аист» и «Биолан».

Также в ТОП-10 вошли «Обычный порошок», BioMio, Ecover, Free time, Frosch, Reflect и Sarma. По данным ведомства самое меньшее влияние на ткани оказывают «Обычный порошок», Deni, Losk color и Tide.

Кстати, специалисты не нашли универсальное средство — одни порошки лучше справляются с жирными пятнами, другие с белковыми.

Худшими порошками по мнению экспертов стали «Зифа», Garden eco и Molecola.