​Сургутян призывают поставить прививки от клещевого энцефалита

В 2017 году в Югре было укушено иксодовыми клещами 3092 человека, что на 3,39 процента выше, чем в 2016 году.

По данным Роспотребнадзора смертельные исходы клещевого вирусного энцефалита регистрируются почти ежегодно. В 2017 и 2016 годах умерли по одному человеку в Ханты-Мансийском районе. Все умершие не были привиты.

Сейчас в медицинских организациях округа можно начать вакцинацию против клещевого энцефалита.