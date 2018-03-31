​В Нефтеюганске появится уникальный детский сад

В Правительстве Югры состоялось подписание концессионного соглашения о создании детского сада в Нефтеюганске.

Концессионер инвестирует чуть более 286 миллионов рублей в реконструкцию трехэтажного здания в 13 микрорайоне, модернизацию, замену устаревшего и изношенного оборудования.

«Можно сказать, что в данном случае рождается уникальный проект не только для Югры, но и для России в целом, потому что он создан без бюджетных финансовых затрат. Таким образом, инвестор социально ответственный, он не только создает объект, но и делает его максимально удобным для жителей города, - отметил глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев. - Наш опыт ценен тем, что еще не было частных инвесторов, которые без поддержки государства (капитальный грант отсутствует) взяли бы на себя риск создать объект и 30 лет его эксплуатировать, получая основные доходы от оказания образовательных услуг для детей дошкольного возраста».

Реализация проекта позволит создать 95 новых рабочих мест, а главное — он обеспечит дополнительно 615 мест для детей дошкольного возраста к 2020 году.