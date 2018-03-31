Из желудка жительницы Ноябрьска вынули почти два килограмма волос

Жительница Ноябрьска обратилась в больницу с жалобами на тяжесть в животе. В итоге медики достали из ее желудка около двух килограммов волос (почти 2/3 тазика), сообщает МИГ ТВ.

Обследовав пациентку, врачи выяснили, что у нее редкое заболевание — трихобезоар (человек поедает собственные волосы).

Некоторые врачи это заболевание связывают с неврозом, а другие сообщают, что обычно ребенок с малых лет обкусывает кончики волос, они не перевариваются и скапливаются в желудке.