​Мужчины в России стали чаще страдать ожирением

Минздрав России обеспокоен ростом ожирения среди мужчин. Как сообщает «Газета.ру», положительных изменений в динамике по мужскому ожирению в России не отмечается, а сложившаяся ситуация в стране стала угрожающим вызовом.

По данным министерства с 2003 года по 2013 ожирение у мужчин стало встречаться в три раза чаще. Специалист Минздрава по профилактической медицине Сергей Бойцов отмечает, что ожирение затем вызывает преждевременную гипертонию, атеросклероз и онкозаболевания.