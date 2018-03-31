Сургутян призывают голосовать за свой город в «Аллеи Славы»

Стартует ежегодная благотворительная акция «Аллеи Славы», проводящаяся в честь предстоящего праздника Дня Победы.
Питомник «Экоплант» девяти городам-победителям предоставит 9000 бесплатных саженцев деревьев. Победители определятся по итогам голосования.
Администрация города призывает жителей Сургута принять активное участие в голосовании. Отдать свой голос можно на сайте акции. Там же нужно выбрать наиболее подходящие для нашего региона саженцы для посадки: пихту сибирскую, черемуху, боярышник, жимолость, сирень.
Бизнес молодых в Сургуте. Руководитель студии туризма «ТурБазар» Инна Шуть // ONLINE 4 апреля в 12.00