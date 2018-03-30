Студенты ВШЭ возмутились отказом публиковать видео встречи с Песковым

Студенты факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) опубликовали открытое письмо к руководству факультета с требованием объяснить отказ выкладывать официальную запись ток-шоу «В точку» с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, сообщает «Коммерсант». Письмо адресовано руководителю программы «Журналистика» и создателю шоу Сергею Корзуну и декану факультета Андрею Быстрицкому. Как считают подписанты, отказ в опубликовании записи — это «цензура, более того, цензура со стороны факультета журналистики». Учащиеся потребовали рассказать, кто принял об этом решение.

После ток-шоу Дмитрий Песков поинтересовался у аудитории: «Мы же с вами офф-рекорд разговариваем?» Присутствовавшие приняли вопрос Пескова за шутку: «Там было пять камер с пятью операторами за ними, Пескова встретили двое ведущих и повесили на него петличку, после чего сказали "запись пошла". Какой "офф-рекорд"?» — сказал один из посетивших ток-шоу студентов.

На самом ток-шоу, расшифровка записи которого есть у Би-би-си, Дмитрий Песков впервые прокомментировал скандал вокруг обвинений руководителя комитета по международным делам Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах к журналисткам, невыход президента Владимира Путина к митингующим пострадавшим в пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» горожанами и раскритиковал российскую оппозицию.