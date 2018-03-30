Антимонопольщики решили уменьшить количество проверок бизнеса

Заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский заявил, что Федеральная антимонопольная служба намерена уменьшить количество проверок компаний со средними рисками нарушения антимонопольного законодательства, сообщает «Газета.ру».

«Мы должны снизить общее количество проверок, не теряя при этом в их качестве. План проверок на 2018 год составлен ФАС России уже с учетом критериев риска, установленных правительством России. Например, к наивысшей категории риска нарушения антимонопольного законодательства — средней — отнесены торговые сети с выручкой свыше 400 млн рублей и естественные монополии с выручкой более 10 млрд рублей. Остальные компании имеют умеренную и низкую степень риска. В отношении последних плановые проверки вообще проводиться не будут», — сказал Цариковский.