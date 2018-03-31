16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  62,7565   EUR  72,9921  

​Россия выслала дипломатов нескольких европейских государств

После вызова в МИД РФ руководителей аккредитованных в РФ дипмиссий в связи с «делом Скрипалей» стало известно об ответе России на высылку дипломатов, пишет «Интерфакс».

Таким образом в МИДе Литвы озвучили решение о высылке трех дипломатов. «Россия информировала, что высылает трех литовских дипломатов из посольства в Москве», - заявила агентству BNS советник министра иностранных дел Раса Якилайтене.
МИД Финляндии также сообщил о высылке одного финского дипломата, работающего в посольстве Финляндии в Москве. В МИД Италии заявили о высылке из России двух дипломатов. Внешнеполитическое ведомство Польши сообщило о высылке четырех польских дипломатов.
Напомним, что в марте британские власти, возложившие на Россию вину за отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, выслали из Великобритании 23 российских дипломатов. После чего о высылке заявили 25 европейских государств, а также США, Канада и Австралия.
В общей сложности страны выслали 153 российских дипломатов. В МИД РФ обещали ответить на эти действия.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

30 марта в 18:39, просмотров: 758, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​«Красная фурия» едет домой // ФОТО, ВИДЕО

​«Красная фурия» едет домой // ФОТО, ВИДЕО
Лучшие моменты матча Россия – Испания
Константин Шперлинг Сегодня в 00:47
270 0
Как Сургут празднует победу сборной России над Испанией // ФОТО, ВИДЕО

Как Сургут празднует победу сборной России над Испанией // ФОТО, ВИДЕО
Редакция СИА-ПРЕСС 01 июля в 23:16
252 2
Русское чудо произошло

Русское чудо произошло
И пусть даже всю игру мы простояли всей командой в обороне, самое главное – мы победили
Эдуард Иваницкий, спортивный обозреватель, депутат думы Сургута 01 июля в 23:11
204 0
​«Лаборантка Вера умерла непобеждённой»

​«Лаборантка Вера умерла непобеждённой»
Как депутат Думы округа и писатель Еремей Айпин защищает права своего народа
Людмила Захарова 01 июля в 10:04
1311 0
Статья дня. На Дне. Как спастись от нищеты на старости?

Статья дня. На Дне. Как спастись от нищеты на старости?
Страшно, что в нашей стабильной путинской России невозможно планировать жизнь, хотя бы на лет десять вперёд.
Александр Горный, блогер 01 июля в 09:04
3032 2
​Сургут начал празднование Дня молодежи // ПРОГРАММА, ФОТО, ВИДЕО

​Сургут начал празднование Дня молодежи // ПРОГРАММА, ФОТО, ВИДЕО
Мероприятия проходят в нескольких точках города
Лилия Сулейманова 30 июня в 14:05
698 0
​В Сургуте появился таксофон со входящими доброзвонками // ФОТО, ВИДЕО

​В Сургуте появился таксофон со входящими доброзвонками // ФОТО, ВИДЕО
Пока горожане с настороженностью относятся к необычной идее
Элина Фатхиева 30 июня в 13:21
674 0
Зачем реформа, которая в итоге не приведет к улучшению жизни людей?

Зачем реформа, которая в итоге не приведет к улучшению жизни людей?
Цель пенсионной реформы — повышение размера пенсий и движение к европейским стандартам. То есть улучшение жизни российских пенсионеров. А на деле?
Эдуард Иваницкий, депутат думы Сургута 30 июня в 13:16
3542 8
Может, и не самоубийство. Что известно о смерти следователя из Лангепаса

Может, и не самоубийство. Что известно о смерти следователя из Лангепаса
СУ СКР по ХМАО от комментариев отказывается
Лилия Сулейманова 29 июня в 17:26
27194 5
Чтоб от сердца отлегло!

Чтоб от сердца отлегло!

ОКД и поликлиника №1 проводят профилактический кардиоскрининг для жителей Сургута и округа, имеющих высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний
Катерина Филимонова 29 июня в 16:45
628 0
Югра и Тюменская область договорились сохранить муксуна

Югра и Тюменская область договорились сохранить муксуна
Инициативы двух регионов в сфере рыбоводства могут быть закреплены на законодательном уровне
Михаил Калабин 29 июня в 14:40
525 0
Одно здание, чтобы управлять городом

Одно здание, чтобы управлять городом
Я думаю, вы уже поняли, что это здание уехавшего из Сургута Газпром переработки. И в будущем необходимо принять решение о запрете расширения администрации за пределы данного здания
Сергей Антонов 29 июня в 13:59
967 11
Все выпускники колледжа русской культуры имени Знаменского в Сургуте получили дипломы

Все выпускники колледжа русской культуры имени Знаменского в Сургуте получили дипломы

Власти округа заявляют, что контролируют ситуацию в учебном заведении
Михаил Калабин 28 июня в 18:12
602 0
Статья дня. Пенсионер Навальный объясняет // ВИДЕО

Статья дня. Пенсионер Навальный объясняет // ВИДЕО
Я совершенно не исключаю и даже практически убежден, что тут запланирована «двухходовочка»: через некоторое время «добрый Путин» отругает «плохое правительство» и изменит план
Алексей Навальный, политик 28 июня в 16:45
970 1
​Издатель Тарас Самборский: «Акционирование почты - это безусловная глупость»

​Издатель Тарас Самборский: «Акционирование почты - это безусловная глупость»
Константин Шперлинг 28 июня в 15:41
1858 1
Постоянная смена условий игры ни к чему хорошему не приведет

Постоянная смена условий игры ни к чему хорошему не приведет
В нашем правительстве сейчас сидят люди, которые не экономикой занимаются, а бухгалтера, которые сводят бюджет. Условия задачи: не хватает 8 триллионов рублей, где их взять?
Владимир Болотов, Депутат думы города Сургута 28 июня в 14:44
1985 9
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика