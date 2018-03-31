​Россия выслала дипломатов нескольких европейских государств

После вызова в МИД РФ руководителей аккредитованных в РФ дипмиссий в связи с «делом Скрипалей» стало известно об ответе России на высылку дипломатов, пишет «Интерфакс».

Таким образом в МИДе Литвы озвучили решение о высылке трех дипломатов. «Россия информировала, что высылает трех литовских дипломатов из посольства в Москве», - заявила агентству BNS советник министра иностранных дел Раса Якилайтене.

МИД Финляндии также сообщил о высылке одного финского дипломата, работающего в посольстве Финляндии в Москве. В МИД Италии заявили о высылке из России двух дипломатов. Внешнеполитическое ведомство Польши сообщило о высылке четырех польских дипломатов.

Напомним, что в марте британские власти, возложившие на Россию вину за отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, выслали из Великобритании 23 российских дипломатов. После чего о высылке заявили 25 европейских государств, а также США, Канада и Австралия.

В общей сложности страны выслали 153 российских дипломатов. В МИД РФ обещали ответить на эти действия.