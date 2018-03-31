​Полицейские поймали сургутянина с «резиновой» квартирой

Сургутские полицейские прикрыли «резиновую» квартиру, в которой мужчина 1964 года рождения зарегистрировал пять иностранных граждан.

За это его могут лишить свободы на три года.

Мужчину пока отпустили с подпиской о невыезде и надлежащем поведении.