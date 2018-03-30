​Сургутянин через багажник проник в машину и украл из нее технику

В ноябре прошлого года к полицейским обратилась сургутянка 1978 года рождения, которая заявила о краже.

Стражами порядка был задержан подозреваемый 1993 года рождения, ранее привлекавшийся за совершение краж и грабежей. Он рассказал полицейским, что ходил среди припаркованных машин, и заметил, что у автомобиля «ВАЗ» открыт багажник. Через него он проник в салон и похитил автомагнитолу и бортовой компьютер.

Теперь за новую кражу он может сесть на два года.