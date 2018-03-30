​В Сургуте прошла акция «Позвони поэту»

В Сургуте в рамках проекта «Большое чтение на 60-й параллели» прошла акция «Позвони поэту». Сотрудники городских библиотек читали детям и взрослым по телефону строки поэтов, чьи произведения вошли в сборник поэтической миниатюры «Тонкая книга», изданный в рамках проекта Централизованной библиотечной системой.

Всего в библиотеки города поступило более 260 звонков, поэтические строки в этот день слушали около 400 участников в возрасте от 4 до 80 лет.