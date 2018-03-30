В Югре назовут лучших спортсменов 2017 года

6 апреля, будет поведен итог ежегодного спортивного праздника Югры — «Спортивной элиты», пишет пресс-служба АУ «ЮграМегаСпорт».

На торжественной церемонии назовут лучших спортсменов в 23 номинациях, в том числе «Золотой резерв» и «Олимпийские надежды Югорского спорта». Будут награждены лучшие спортсмены по сурдлимпийским и паралимпийским видам спорта. Кроме заслуженных наград в номинациях на мероприятии будут присвоены и такие звания как заслуженный тренер России, заслуженный мастер спорта России, а также награды «За заслуги в развитии физической культуры и спорта Российской Федерации».

Торжественная церемония чествования спортсменов, тренеров и специалистов физической культуры и спорта состоится в КТЦ «Югра-Классик» в пятницу, в 18.00.