Уголовник с задатками парфюмера обокрал урайку

Чумачечая весна, очевидно, ударила гормонами по головам некоторых югорчан — иначе чем объяснить поведение одного урайца? Бывший уголовник решил распить бутылочку горячительного в компании приятной женщины. Компания дамы кавалеру настолько пришлась по душе, что он, воспользовавшись то ли доверием, то ли состоянием сладкого забытия собутыльницы, решил взять на память ключи от ее жилища.

Как оказалось, мужик был с задатками парфюмера. То ли ему не хватило выпитого, то ли глянулись запахи гостеприимной хозяйки, но ураец воспользовался украденными ключами и вернулся на место встречи. Оттуда он утащил два флакона парфюмерной продукции.

Неизвестно, что похититель сделал с ворованными духами — выпил, надушился, пытался сбыть или предприимчиво подарил другой женщине — но его повязали полицейские, объяснили, что воровство чужой туалетной воды отнюдь не красит сударя, и взяли с него подписку о невыезде и надлежащем поведении.



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