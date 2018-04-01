В Югре активизировались любители бензопил

Молния не бьет два раза в одно место, говорят в народе. Однако это не помешало одному из городов Югры стать точкой сбора для любителей воровать…бензопилы. Так, нарубить дровишек внезапно понадобилось мужчине средних лет из Нягани. Поскольку нормальной бензопилы под рукой не оказалось, как и лишних средств — он втихаря и безвозвратно позаимствовал оную у другого жителя городка.

Инструмент недолго радовал нового «владельца». Мужичка повязали блюстители закона, пилу отобрали, провели беседу о надлежащем поведении и приказали не покидать город до выяснения обстоятельств. На этом фильм «Няганская резня бензопилой» не закончился. Гражданка 47 лет от роду обратилась к местным полицейским с заявлением о том, что у нее кто-то аналогично — втихаря и безвозвратно — позаимствовал недешевый инструмент. Оказалось, что бензопилу умыкнули подростки.

Был не очень теплый весенний денек. Ребята прогуливались по микрорайону «Поселок» и увидели строящийся дом. Видимо, что-то екнуло в сердце 15-летнего юноши, но когда на участке в сарае он обнаружил бензопилу, то решил, что непременно должен ее забрать. Но полиция его решение не поддержала — задержав подростков, сотрудники правоохранительных органов, вернули похищенное настоящей владелице. В итоге один парень получил выговор, а вот другой — самую настоящую уголовную статью.

На этом истории с пропавшими бензопилами подходят к концу. Но что будет дальше? Нягань покажет...



Сегодня — 1 апреля, когда многие редакции СМИ традиционно публикуют не совсем серьезные и правдивые новости. Мы — не исключение. Как вы думаете, эта новость – правда или наша первоапрельская шутка? Пишите свои версии в комментариях, а правильный ответ читайте в понедельник, 2 апреля, на siapress.ru.