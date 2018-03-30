​МИД РФ готовится объявит ответные меры на высылку дипломатов

МИД РФ вызывает руководителей аккредитованных в РФ дипмиссий в связи с «делом Скрипалей». Послам будут вручены ноты протеста и объявлены ответные меры, сообщает МИД РФ, пишет «Интерфакс».

«30 марта в МИД России вызываются руководители аккредитованных в Российской Федерации дипмиссий ряда стран, предпринявших недружественные действия в отношении России «в знак солидарности» с Великобританией из-за т.н. «дела Скрипалей», – пишет ведомство.

«Послам будут вручены ноты протеста и объявлено об ответных мерах российской стороны», - отметили на Смоленской площади.

Напомним, что ранее о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией после отравления в Солсбери ранее объявили 25 европейских государств - 18 стран Европейского союза, а также Албания, Македония, Норвегия, Черногория, Украина, Молдавия и Грузия.