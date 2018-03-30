​Китай намерен создать самую большую судостроительную верфь в мире

Правительство Китая изучает возможность слияния двух судостроительных компаний, которые в следствии могли бы стать крупнейшей в мире верфью, пишут «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, Госсовет Китая предварительно одобрил объединение China State Shipbuilding Corp. (CSSC) с China Shipbuilding Industry Corp. (CSIC). Это компании, которые производят как военную продукцию (например, авианосцы для военно-морского флота Китая), так и гражданскую (различные суда для перевозки контейнеров, нефти и газа и пр.).

Суммарная выручка этих двух компаний оценена в размере 508 млрд юаней ($81 млрд по нынешнему курсу). При этом они имеют дочерние компании, акции которых торгуются на фондовых биржах в Шанхае и Гонконге.