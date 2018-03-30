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В 2017 году в районе было совершено 27 угонов

В Сургутском районе на 5,1 процента увеличилась раскрываемость преступлений. В 2017 году была обеспечена охрана общественного порядка при проведении культурно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 90 тысяч жителей. Также были приняты все меры для недопущения распространения террористических акций. В сфере производства и распространения террористических акций было выявлено 6 правонарушений. За демонстрацию нацистской символики и экстремистской символики – 2 нарушения.

На территории муниципалитета за прошедший год было свершено 14 убийств, все они были раскрыты. Уровень краж чужого имущества также снижен на 14 процентов. Количество имущественных преступлений снизилось на 10 процентов и составило 722 преступления. За прошедший год было совершено на 33 процента меньше экономических правонарушений. Число несовершеннолетних совершивших преступления снизилось с 35 до 24.

В 2017 году было совершено 27 угонов транспортных средств, из них 24 преступления раскрыты. Количество загегистрированных ДТП снизилось на 10 процентов. На 8,3 процента снизилось число зарегистрированных мошенничеств. Также снизилось количество преступлений в сфере эмиграции, на 9 процентов больше раскрыто преступлений в данной сфере. За пределы России по решению суда было вывезено 74 иностранных гражданина.

В Сургутском районе число зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков составило 93. Из оборота было изъято 724 грамма наркотических веществ. Удалось снизить преступность в общественных местах на 17 процентов. А на 16 процентов меньше было совершено преступлений раннее судимыми.


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Сегодня в 20:37, просмотров: 107, комментариев: 0


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