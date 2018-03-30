В Сургутском районе утвердили структуру администрации

Удельный вес расходов связанный с развитием Сургутского района в общем объеме расходов бюджета к прошлому году увеличился в полтора раза, а с 2015 в три раза. Благодаря работе по бюджетной эффективности властям района удалось принять программу по переселению из ветхого жилья, начать строительство спортивных сооружений и реконструкцию объектов жилищно-коммунальных хозяйства. Также был увеличен объем средств на капительный ремонт школ и детских садов в девять раз.

Сегодня на заседании думы района обсуждали изменения в организационной структуре администрации. Андрей Трубецкой отметил, что эти меры приведут к увеличению расходов бюджета на 7 миллионов рублей в год. Однако ожидается, что при реализации будет получено порядка 600 миллионов рублей, при этом 390 из них уже заложено в бюджет на 2018 год.

Трубецкой также заявил, что достижение планируемых результатов зависит от мер по повышению эффективности администрации района. Среди основных направлений, по которым заложены дополнительные доходы, он перечислил усиление направления по поддержке предпринимательства и инвестиционной деятельности с привлечением бюджета округа, в том числе на дополнительное финансирование мероприятий по благоустройству, подготовке к зиме и ремонту дорог.

Глава обратил внимание на то, что предлагаемые изменения в структуре администрации Сургутского района не ухудшат финансовой положение муниципалитета и не скажутся на сокращении каких-либо статей развития.