Сургут присоединится к Международной акции «Зажги синим»

Во Всемирный день распространения информации об аутизме Сургут традиционно присоединится к Международной акции «Зажги синим».

2 апреля в 15:30 в Сургутской филармонии в 314 кабинете состоится пресс-конференция.

В 16:30 на площади перед учреждением пройдёт акция для детей с нарушением развития аутистического спектра, их родителей и всех горожан. Перед собравшимися выступят представители городской власти и общественности. В небо запустят синие шары.

В 17:00 в малом зале Сургутской филармонии Театр актёра и куклы «Петрушка» покажет спектакль «Как Страусёнок друзей искал» (0+, рекомендовано для детей от 3-х лет).

В вечернее время фасад филармонии будет подсвечен синим светом.