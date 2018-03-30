​В Кемеровской области отменен режим ЧС федерального уровня

Ранее в Кемеровской области был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня из-за пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков заявил, что сегодня соответствующий режим был отменен, пишет «ТАСС».

На данный момент главным приоритетом властей являются выплаты пострадавшим и семьям погибших из федерального бюджета, а также оказание адресной помощи, подчеркнул Пучков.

Поисковые работы и разбор завалов на месте пожара полностью завершены.