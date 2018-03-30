​Минобороны выложило в сеть видео испытания ракеты «Сармат»

На официальном YouTube-канале Минобороны появилось видео запуска новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты тяжелого класса РС-28 «Сармат». Испытания прошли успешно, пишут «Ведомости» со ссылкой на ведомство.

«Предстартовые операции осуществлялись строго по намеченной программе. Данное испытание позволило подтвердить характеристики комплекса при предстартовой подготовке и на начальном этапе полета ракеты», - отмечается в сообщении.

Согласно госпрограмме вооружения до 2027 г. МБР «Сармат» поступит в серийное производство в 2020 г., в 2021 г. первый полк с этой ракетой заступит на боевое дежурство.