​Католическая церковь Сургута приглашает на торжество Пасхи

Торжество Пасхи – главный христианский праздник. Католическая Церковь отмечает его в этом году 1 апреля.

Пасха - это воспоминание жертвы, страданий, смерти и воскресения Иисуса Христа.

В Великий Четверг (29 марта) начинается Triduum Sacrum – Священное Пасхальное Триденствие.

В этот день мы воспоминаем Тайную Вечерю, когда Иисус установил таинства Евхаристии и Священства, вкусил с Апостолами последнюю вечерю перед Своими страданиями.

В Страстную Пятницу (30 марта) мы будем особенно вспоминать смерть Иисуса. В этот день католики соблюдают строгий пост, вечером совершается торжественное богослужение – Литургия Почитания Креста. После нее многие обычно еще долго молятся перед Гробом Господним.

Великая Суббота 31 марта – это день ожидания Воскресения. Вечером в этот день начинается самая торжественная литургия в течение года. Сначала перед храмом освящается огонь и от него зажигается пасхальная свеча – Пасхал, в знак того, что Иисус Своим воскресением освящает, разъяснивает тьму и мрак греха в этом мире. Потом следуют литургия Слова, литургия Крещения (когда взрослые, которые в течение года готовились, принимают таинство Крещения, а все остальные обновляют свои крещальные обеты). Последняя часть этого богослужения - это литургия Евхаристии.

В Великую Субботу перед литургией также освящается пасхальная пища.

Приглашаем на наш праздник всех католиков и всех тех, кому интересно. Наш храм Римско-католический приход Святого Иосифа Труженика, находится по адресу Проспект Набережный, 19/1.

Порядок богослужения на эти дни:

Страстная Пятница – 30.03.2018 в 19.00 ч.

Навечерие Пасхи – суббота, 31.03.2018 в 21.00 ч.

Воскресенье – 10.00 ч.

Всех желающих приглашаем вместе с нами пережить Triduum Sacrum и разделить радость Воскресения Иисуса Христа – тайну нашего спасения.

Всех поздравляем со светлым праздником Пасхи!