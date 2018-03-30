В Югре сменился директор крупного и важного департамента

Директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Валерий Фомагин покинул свою должность 28 марта. Как сообщает департамент общественных и внешних связей региона, он перешел на новое место работы — вне региональных структур власти.

С 29 марта исполняющей обязанности директора департамента назначена Ольга Солнова (в департаменте – с 2013 года, является первым заместителем директора). Департамент продолжает работу в штатном режиме. Решение о том, кто возглавит структуру на постоянной основе, будет принято в ближайшее время.

Напомним, что Валерий Фомагин возглавил департамент дорожного хозяйства и транспорта региона в 2016 году. Губернатор округа поставила перед вверенным ему департаментом амбициозные задачи по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры региона. За два года Валерию Фомагину удалось достичь весомых результатов по данному направлению, в частности — в реализации приоритетных проектов по строительству второго мостового перехода через Обь, развитию железнодорожной сети и реконструкции вокзалов в городах Югры; в 2017 году в округе прошла беспрецедентная кампания по строительству и ремонту автомобильных региональных и муниципальных дорог.

Также в период его руководства департаментом был разработан стратегический документ, определяющий приоритеты по данному направлению – проект концепции развития транспортной системы региона.