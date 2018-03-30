Пенсионерам Югры провели лекцию по дорожной безопасности

В Нефтеюганске инспекторы провели лекцию по дорожной безопасности для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями.

Начальник ГАИ рассказал о дорожно-транспортной обстановке в городе, нововведениях в законодательстве. Он подчеркнул необходимость использования светоотражающих элементов в темное время суток. Также особое внимание было уделено теме безопасного перехода проезжей части по регулируемому и нерегулируемому пешеходному переходу.

Пенсионеры, в свою очередь, активно задавали вопросы и делились своими проблемами в области дорожного движения.