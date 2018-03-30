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​31 марта в Сургуте пройдет поэтический библиоринг

31 марта в 16.00 в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина состоится самое настоящее состязание на знание поэтов и поэзии.

«Поэтический библиоринг» – одно из мероприятий проекта «Большое чтение на 60-й параллели. Поэтическая миниатюра» – пройдёт в форме командной интеллектуально-развлекательной игры. Участниками команд могут стать жители города в возрасте от 18 лет.

Участие не требует от игроков особенной предварительной подготовки и в основе своей повторяет принципы популярной игры «Что? Где? Когда?». Главное в игре – продемонстрировать знание самых известных и любимых стихотворений русских и зарубежных поэтов.

Члены команды, набравшей наибольшее количество баллов, получат призы: сборники «Тонкая книга: поэтическая миниатюра», изданные в рамках проекта «Большое чтение на 60-й параллели».

Если вы хотите принять участие в «Поэтическом библиоринге», звоните по тел. 28-57-70.

Место проведения: Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина (ул. Республики, 78/1). Вход свободный.


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Сегодня в 11:03, просмотров: 56, комментариев: 0


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