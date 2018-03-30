​Telegram привлек $850 миллионов во втором раунде ICO

Братья Павел и Николай Дуровы отчитались, что привлекли $850 млн на развитие мессенджера Telegram и его собственной блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) в ходе второго раунда ICO, пишет «РБК».

Средства пойдут на развитие нового проекта мессенджера Telegram — собственной блокчейн-платформы TON. В графе, где нужно дать тип размещенных ценных бумаг, указано: «Соглашение о покупке криптовалюты». Размещение токенов шло с 14 марта. Всего в ICO участвовали 94 инвестора. Кто именно вложился в проекты Дуровых, в документе не раскрывается.

Однако уже известно, что о своих инвестициях в проекты Павла и Николая Дуровых заявили основатель и гендиректор QIWI Сергей Солонин и сооснователь «Вимм-Билль-Данна» Давид Якобашвили.