​Задержана шестая фигурантка по делу пожара в Кемерово

Следственный комитет задержал генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлию Богданову, пишет Meduza.
Отмечается, что данная компания является собственником здания торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, где при пожаре 25 марта погибли 64 человека.
Богдановой будет предъявлено обвинение в нарушении требований пожарной безопасности (часть 3 статьи 219 УК РФ).
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