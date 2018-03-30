​В России вдвое выросла эмиграция высококвалифицированных специалистов

Главный ученый секретарь президиума РАН Николай Долгушкин рассказал, что число уехавших из России высококвалифицированных специалистов за три года выросло более чем в два раза, пишет Meduza.

Если в 2013 году соответствующее число достигало 20 тысяч человек, то 2016 году оно уже равно 44 тысячам.

Долгушкин подчеркнул, что количество ученых в институтах Федерального агентства научных организаций (ФАНО) за последние три года уменьшилось с 69,5 тысячи до 67 тысяч человек. «Средний возраст исследователя превысил 50 лет, а каждый третий достиг пенсионного возраста», — добавил он.