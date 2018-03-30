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​В России вдвое выросла эмиграция высококвалифицированных специалистов

ihst.ru
ihst.ru

Главный ученый секретарь президиума РАН Николай Долгушкин рассказал, что число уехавших из России высококвалифицированных специалистов за три года выросло более чем в два раза, пишет Meduza.

Если в 2013 году соответствующее число достигало 20 тысяч человек, то 2016 году оно уже равно 44 тысячам.

Долгушкин подчеркнул, что количество ученых в институтах Федерального агентства научных организаций (ФАНО) за последние три года уменьшилось с 69,5 тысячи до 67 тысяч человек. «Средний возраст исследователя превысил 50 лет, а каждый третий достиг пенсионного возраста», — добавил он.


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Сегодня в 09:34, просмотров: 177, комментариев: 1


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Комментарии:
444
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Сегодня в 10:29
Да здравствует наш вождь Владимир Путин и его мудрые реформы РАН, науки и образования, его выборы безальтернативные, государственная пропагандистская ложь, репрессии, "осажденная крепость", территориальные приобретения и война со всем цивилизованным миром.
И это еще цветочки. Он после "выборов" еще прорыв во всем вышеперечисленном клятвенно обещал...

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