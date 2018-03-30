​СурГПУ выиграл Кубок Югры «Точка роста»

Лучшая команда ХМАО по управлению бизнесом состоит из третьекурсников-экономистов

27-28 марта в Ханты-Мансийске состоялся финал Кубка Югры «Точка Роста» - регионального этапа чемпионата Global Management Challenge, который проводится при поддержке Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Фонда поддержки предпринимательства Югры и компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.». В 2017/2018 году состоялся десятый юбилейный сезон «Точки Роста». В финале принимали участие лучшие команды профессиональной и студенческой лиги.

Сургутский Педагогический представляли 2 команды: «Креативный класс», состоящий из студентов 3 курса направления подготовки "Экономика", и «Возвратный лизинг» - первокурсники-экономисты.

В финале участникам было необходимо за 6 часов принять 5 управленческих решений.

Обладателями кубка победителя стала команда «Креативный класс», которая уже 4 - 6 апреля примет участие в финале национального чемпионата по стратегии и управлению бизнесом (г. Москва), организаторами которого в России в рамках Global Management Challenge является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ при поддержке Агентства стратегических инициатив.

Команда «Возвратный лизинг» заняла почётное 3 место, что является отличным результатом для студентов 1 курса.

Наша справка

Чемпионат Global Management Challenge проводится с 1980 года. Ежегодно в нём участвуют более 40 тысяч менеджеров и студентов из 30 стран. За все время существования чемпионата его участниками стали более 500 тысяч человек.

Это крупнейшая в мире интерактивная онлайн образовательная программа в формате соревнования по управлению бизнесом и стратегии. В её основе лежит комплексный бизнес-симулятор (учебная модель деятельности коммерческой компании среднего бизнеса производственной сферы, выходящей на мировой рынок). Чемпионат позволяет применить теоретические знания на практике и отработать основные управленческие и личностные навыки, объединяя ведущий мировой опыт в бизнес-образовании.

Дарья Филиппова, менеджер направления подготовки «Экономика», руководитель делегации СурГПУ