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На Чемпионате мира по футболу 2018 будет работать российский арбитр

Российский футбольный судья Сергей Карасев будет работать на матчах чемпионата мира по футболу 2018 года в России, сообщает Lenta.ru.

Ассистентами в бригаде Карасева на турнире станут Антон Аверьянов и Тихон Калугин.

Всего на мировом первенстве 2018 года будут работать 36 арбитров и 63 ассистента главного судьи.

Россиянин обслужит чемпионат мира впервые с 2006 года. На мундиале в Германии Россию представлял арбитр Валентин Иванов. Он обслужил три матча, в числе которых была встреча 1/8 финала между сборными Португалии и Нидерландов, где Иванов показал 16 желтых и четыре красные карточки.

Карасев с 2008 года обслуживает матчи чемпионата России. В 2016-м он работал на чемпионате Европы во Франции, а также на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В 2017 году россиянин регулярно судил матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.


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Сегодня в 21:47, просмотров: 51, комментариев: 0


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