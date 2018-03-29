​В 2018 году на льготные автокредиты и лизинг будет выделено около 7 млрд рублей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство России выделит около 7 млрд рублей на льготные автокредиты и лизинг, пишет «Интерфакс».

«Из резервов мы выделяем сегодня деньги на поддержку автомобильной и легкой промышленности, всего это 12 млрд 200 млн рублей. Более половины этой суммы, в районе 7 млрд рублей, пойдет на программы льготного кредитования и льготного лизинга транспортных средств. Это поможет сохранить кредитные и лизинговые ставки на нормальном уровне, поддержать спрос на автомобили - что мы делали в последние годы. Рассчитываем, что в 2018 году в рамках такой программы будет продано не менее 50 с лишним тысяч видов техники», - сказал он.

По его словам, также будет выделено 2,5 млрд рублей субсидий, которые будут распределяться между производителями газомоторной техники.