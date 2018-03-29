Facebook ограничит сторонним компаниям объем доступной информации о пользователях

Соцсеть Facebook Inc приняла решение ограничить объем доступной информации о пользователях сторонним компаниям, которые занимаются обработкой таких данных и продажей их с рекламными целями, пишет «Интерфакс».

Компания прекратит действие функции Partner Categories, которая позволяет аналитическим компаниям присылать рекламу определенным группам пользователей соцсети, например, людям, чаще других приобретающих определенные товары, пишет The Wall Street Journal.

Также ходят слухи о том, что Facebook планирует перестать предоставлять анонимизированные данные со своей платформы, которые позволяют компаниям оценить успешность своих рекламных стратегий.