​МЧС установили место возгорания в ТЦ «Зимняя вишня»

По предварительным результатам первого этапа пожарно-технической экспертизы, очаг термического воздействия в сгоревшем торговом центре «Зимняя вишня» находился в скрытой полости между третьим и четвертым этажами, пишет «РБК» со ссылкой на источник в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Информацию также подтвердил собеседник в центральном аппарате МЧС. В месте, где был зафиксирован очаг возгорания, в межэтажном пространстве проходил силовой кабель.

«Очаг первичного термического воздействия находился в скрытой полости между третьим и четвертым этажами ТЦ в районе батутного центра», — приводит данные экспертизы источник в МЧС.