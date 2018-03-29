​Telegram восстановил свою работу

Telegram восстановил работу для большинства своих пользователей, сообщила администрация в твиттере.
Напомним, что мессенджер не работал у российских пользователей, а также сбои в работе наблюдались в том числе в талии, Германии, Польше, Турции, России, Испании, Израиле, Финляндии и на Украине.
Основатель Telegram Павел Дуров объяснил сбои в мессенджере, отключением питания в кластере серверов компании.
Бизнес молодых в Сургуте. Руководители лофт-проекта «Место» Михаил Андриуца и Дмитрий Соболев // ONLINE 2 апреля в 15.00