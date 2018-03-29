​Telegram восстановил свою работу

Telegram восстановил работу для большинства своих пользователей, сообщила администрация в твиттере.

Напомним, что мессенджер не работал у российских пользователей, а также сбои в работе наблюдались в том числе в талии, Германии, Польше, Турции, России, Испании, Израиле, Финляндии и на Украине.

Основатель Telegram Павел Дуров объяснил сбои в мессенджере, отключением питания в кластере серверов компании.