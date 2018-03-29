Сургутянин взял у друга автомобиль покатиться и продал его

В конце декабря прошлого года к полицейским обратился сугутянин 1987 года рождения, у которого украли автомобиль стоимостью более 300 тысяч рублей.

Мужчина дал свое авто знакомому покататься, но спустя два дня друг пропал — перестал отвечать на звонки и смс.

Только на этой неделе полицейским удалось задержать подозреваемого 1986 года рождения, который привлекался за грабеж и разбой. Автомобиль мужчина продал, а вырученные деньги потратил.

За мошенничество он может снова попасть за решетку на шесть лет.