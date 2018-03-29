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​Полицейские оштрафовали сургутянина по видео из поста в соцсети

В одной из социальных сетей сотрудники сургутской полиции увидели пост с видео о грубом нарушении ПДД водителем отечественного автомобиля.

В результате проверки водитель 1998 года рождения был оштрафован за нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона; за проезд на запрещающий сигнал светофора; за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги и за непредоставление преимущества пешеходам.


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Сегодня в 17:36, просмотров: 217, комментариев: 0


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