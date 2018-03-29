​Полицейские оштрафовали сургутянина по видео из поста в соцсети

В одной из социальных сетей сотрудники сургутской полиции увидели пост с видео о грубом нарушении ПДД водителем отечественного автомобиля.

В результате проверки водитель 1998 года рождения был оштрафован за нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона; за проезд на запрещающий сигнал светофора; за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги и за непредоставление преимущества пешеходам.