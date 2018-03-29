​Сургутская спортсменка завоевала золотую и серебряную медали на чемпионате России по плаванию

Сургутская спортсменка Анастасия Гонтарь из Центра адаптивного спорта Югры завоевала золотую и серебряную медали на чемпионате России по плаванию,который прошел с 21 по 25 марта в Краснодаре.

Всего в соревнованиях принимали участие около 180 пловцов из 38 субъектов Российской Федерации.

Золото Анастасия взяла на дистанции 100 метров на спине. Серебро на дистанции 50 метров вольным стилем.