В Югре продолжается прием заявок для участия в интернет-конкурсе поэтических произведений

В ноябре 2017 года в Окружном Доме народного творчества были подведены итоги первого окружного поэтического интернет-конкурса среди самодеятельных авторов, проживающих в Югре «Магия творчества». В конкурсе приняло участие более 50-ти участников из 12 муниципальных образований автономного округа.

Самодеятельные авторы Югры вновь могут заявить о себе, приняв участие в новом конкурсе поэтических произведений, который проводится с 1 марта 2018 года. В этот раз конкурс проходит в рамках года гражданского согласия в Югре.

Для участия в конкурсе необходимо направить анкету-заявку, краткую творческую автобиографию и авторское поэтическое произведение гражданско-патриотической направленности в электронном виде в срок до 25 мая 2018 года на электронную почту: iao@to-kultura.ru с отметкой «Поэтический конкурс».

С 30 по 31 мая 2018 года на официальном сайте АУ «Окружной Дом народного творчества» будут размещены итоги конкурса и опубликованы лучшие работы.