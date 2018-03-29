​Лектор «Популярной науки в Сургуте» рассказал, какая химия в еде страшная, а какая – нет

25 марта гуманитарном корпусе СурГУ прошла очередная лекция в рамках проекта «Популярная наука в Сургуте». Ее провел химик-технолог и популяризатор Сергей Белков, который рассказал про органическую и неорганическую пищу, а также про химию в еде.

Многие слушатели этих лекций потом признались, что Сергей Белков развеял массу страшных мифов о химии в еде и вкусовых добавках, в том числе о многочисленных «E» с цифрами и прочих «бензоатов натрия».

На самом деле, как рассказал Сергей Белков, даже в простых натуральных яблоках имеется ничуть не меньше тех самых «Е», чем в полностью искусственно созданной еде. И никакой разницы между выросшим на дереве и синтезированным в лабораториях «Е» нет – об этом нам говорит базовый закон химии, который многие из нас проходили в 8-9 классе, но забыли – свойства вещества зависят от молекул и их расположения, а не от «натуральности» и «искусственности».

В то же время так называемая «органическая пища», то есть выращенная без пестицидов и продающаяся без консервантов, как показывает практика, может быть более опасной, чем созданная с использованием химических технологий. Потому что химические добавки в еде присутствуют в норме, которая в 10-100 раз меньше, чем теоретически опасная для человека доза. В итоге от натуральных продуктов люди отравляются намного чаще, чем от «химических».

Посетители лекций с большим интересом слушали Сергея Белкова, и после лекций еще в течение часа задавали ему множество вопросов. Те, кто пропустил это событие или хочет переслушать то, что рассказывал гость, смогут сделать это, дождавшись видеоматериалов с лекций, которые будут опубликованы в официальной группе «Популярной науки в Сургуте» – https://vk.com/nauka_v_surgute.

Следующая лекция «Популярной науке в Сургуте» пройдет в 21 апреля 2018 года. Она будет посвящена Древнему Египту – как были построены пирамиды и как там сегодня работают российские археологи.

Справка:

Проект «Популярная наука в Сургуте», подготовленный АНО «Интеллектуальный клуб», в августе 2017 года был поддержан Фондом президентских грантов.

В рамках этого проекта в Сургуте со своими лекциями уже побывали: научный журналист Алексей Водовозов с рассказом о вакцинах и гомеопатии; специалист по искусственному интеллекту Сергей Марков с объяснением работы нейросетей и искусственного интеллекта; астроблогер и работник частной космической компании Виталий Егоров, поведавший о поиске экзопланет и коммерческом освоении космоса; главный редактор портала neuronovosti.ru Алексей Паевский с лекцией о перспективах биотоплива и его возможности заменить нефть.